Het lichaam dat vrijdagmiddag gevonden werd in het water langs de Zegerbaan in Alphen aan den Rijn blijkt van Rosalind Sperring ev van der Steenhoven, die sinds woensdag vermist werd.

Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Na onderzoek ter plaatste is er volgens de agenten geen sprake van een misdrijf.

De 72-jarige vrouw vertrok woensdag in overspannen toestand van huis. Vanaf de Jeltje de Bosch Kemperstraat is zij vervolgens te voet vertrokken in onbekende richting.