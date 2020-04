De politie heeft vrijdag de identiteit vrijgegeven van een 72-jarige vrouw uit Alphen aan den Rijn, die sinds woensdagochtend wordt vermist. Het gaat om Rosalind Sperring ev van der Steenhoven.

De vrouw is in overspannen toestand van huis vertrokken. Vanaf de Jeltje de Bosch Kemperstraat is zij vervolgens te voet vertrokken in onbekende richting.

De vrouw droeg een donkere broek en een bordeauxrode trui met daarover een beige wollen vest. Ze draagt een bril, heeft in beide oren vier oorbellen, een tatoeage van een bloem op haar rechterarm en één op haar enkel. Ook praat zij met een licht Engels accent.

De politie roept mensen met meer informatie op te bellen met de opsporingstiplijn.