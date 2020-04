De geplande huurverhoging van Woonforte op 1 juli gaat ondanks de coronacrisis door. De instantie laat wel weten dat er uitzonderingen mogelijk zijn voor huurders met financiële problemen.

"Ondanks de coronacrisis gaat de huurverhoging per 1 juli door. Wel houden wij deze verhoging net als vorige jaren beperkt. Gemiddeld voor onze sociale huurwoningen is de huurverhoging 1,96 procent, dat is lager dan de inflatie van 2,6 procent", zo laat Woonforte weten.

"Door inflatie wordt alles duurder, maar dat wordt gecompenseerd met meestijgende lonen. Ook voor corporaties gaan belastingen en aannemerskosten omhoog. Woonforte wil in volle vaart doorgaan met het onderhoud van woningen en met nieuwbouw. De huren zijn onze enige inkomsten, daarom rekenen we een deel van inflatie door in een huurverhoging."

Wel benadrukt Woonforte dat er uitzonderingen mogelijk zijn. "Als een huurder door de coronacrisis problemen heeft met de huurbetaling, dan adviseren wij om contact met ons op te nemen."

Zo is huurbevriezing of huurverlaging mogelijk. "We helpen huurders met betalingsproblemen individueel, omdat elke situatie anders is. Dat doen we altijd al. We kiezen bewust voor maatwerk, juist nu."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.