In de Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn (PI Alphen aan den Rijn) heeft woensdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

De steekpartij vond rond 12.55 uur plaats aan de zijde van de Maatschapslaan.

Verschillende hulpdiensten waren ter plaatse. De hulp van het Mobiel Medisch Team (MMT) is afgemeld.

NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de politie.