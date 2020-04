Politieagenten in Alphen aan den Rijn krijgen nog dit jaar elektrische scooters en fietsen.

Voor politiewerk is de fiets van grote toegevoegde waarde. "Op een fiets staat een agent letterlijk tussen de mensen en is hij buitengewoon toegankelijk. In stedelijke gebieden beweegt een agent zich op een fiets snel en wendbaar."

Of politieagenten in Alphen ook gebruik wilden maken van de elektrische scooters en fietsen, was afhankelijk van de agenten zelf.

In de loop van 2020 worden de eerste fietsen en scooters aan de politiemedewerkers verstrekt. Wanneer de elektrische scooters en fietsen in Alphen geleverd worden, is nog niet bekend.