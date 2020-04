De gemeente Alphen aan den Rijn trekt 600.000 euro uit voor groenere tuinen van inwoners. Binnenkort wordt het mogelijk om subsidie bij de gemeente aan te vragen voor het vergroenen van een tuin of een dak.

Dit om het klimaat tussen de bebouwing te verbeteren. Groene tuinen en daken maken dat regenwater beter kan worden afgevoerd.

Ook houdt de beplanting water vast, zodat de grond minder snel uitdroogt en het minder warm is tussen de huizen. Om nu te bevorderen dat inwoners tegels uit de tuin halen, een groen dak aanleggen of een regenton plaatsen komt er een potje van 600.000 euro aan subsidies.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een subsidie aan te vragen, omdat de regeling nog niet door de Alphense gemeenteraad is goedgekeurd. De raad moet namelijk het geld ter beschikking stellen. Zodra aanvragen wel kan, worden de inwoners geïnformeerd via de website van de gemeente. Dat meldt wethouder Leo Maat van duurzaamheid.