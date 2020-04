De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag drie personen staande gehouden toen zij in het bezit van meerdere dennenboompjes langsreden op de Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. De wortels van de bomen waren met aardkluit en al uit de grond getrokken.

De drie personen konden niet uitleggen hoe zij aan de bomen waren gekomen, verklaart de politie. Hierop werd besloten om de bomen in beslag te nemen.

De politie roept mensen die planten uit hun tuin missen op contact op te nemen.