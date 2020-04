Drie auto's op de Wilhelmina Druckerstraat in Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van zondag op maandag uitgebrand.

Rond 3.35 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand op de Jeltje de Bosch Kemperstraat, nadat een buurtbewoner een harde knal had gehoord en vervolgens buiten een auto in brand zag staan.

Echter bleek het een straat verder te zijn, op de Wilhelmina Druckerstraat. Ter plekke stond er een Mini in brand. De ernaast geparkeerde voertuigen vatten even later vlam.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de Mini volledig uitbrandde en de twee geparkeerde voertuigen ernaast zwaar beschadigd raakten.

Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie doet onderzoek.