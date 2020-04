De Bibliotheek in Alphen aan den Rijn gaat op 21 april van start met een wekelijkse service om kwetsbare ouderen en mensen die de taal minder goed spreken te ondersteunen om handiger te worden met digitale media.

Door de huidige maatregelen rondom het coronavirus hebben deze kwetsbare groepen een grotere kans om in een isolement te raken. De ondersteuning op afstand is bedoeld om iedereen veilig toegang tot digitale media te verlenen.

Het bestaande DigiCafé zal vanaf dinsdag 21 april niet fysiek plaatsvinden, maar vrijwilligers van samenwerkingspartner 't Gilde zullen tussen 11.00 en 13.00 uur klaarzitten om telefonisch hulp te bieden bij technische problemen en vragen.

Ook geeft de bibliotheek online webinars en tips voor het gebruik van digitale media. Die zijn live te volgen of later terug te kijken via de website.

