De politie heeft donderdag een stichting opgericht die de afwikkeling van de schadeclaims van het Ridderhofdrama in Alphen aan den Rijn gaat beoordelen.

Het fonds gaat onder voorzitterschap van oud-Kamerlid Ruud Vreeman zelfstandig claims bestuderen van ruim honderd mensen of ondernemingen die bij het schietincident betrokken raakten. Zij verloren een naaste, liepen zelf letsel op of ondervonden materiële of financiële schade.

Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood in winkelcentrum De Ridderhof. Ook raakten zeventien mensen gewond.

"De politie realiseert zich terdege dat geen enkele financiële vergoeding opweegt tegen het leed dat de slachtoffers hebben ervaren. Maar het korps hoopt dat een eenduidige, voortvarende en zorgvuldige afwikkeling van de schade bijdraagt aan de verdere verwerking ervan", schrijft de politie in een persbericht.



Het bestuur bestaat verder uit twee letselschadeadvocaten. Om de onafhankelijkheid van het fonds te waarborgen, heeft geen van de bestuursleden momenteel een professionele relatie met de politie. Ook zijn zij op geen enkele manier betrokken bij het schietincident in Alphen aan den Rijn.