Een groot deel van de activiteiten tijdens de viering van 75 jaar vrijheid is vanwege de coronacrisis afgelast, laat het organisatiecomité van Alphen aan den Rijn vrijdag weten.

De activiteiten, waaronder een 'bevrijdingsrit', tentoonstellingen en het bevrijdingsfestival, stonden aanvankelijk gepland voor 4 en 5 mei, 75 jaar na de bevrijding van Nederland door de geallieerden.

"Vrijheid is kostbaar, fragiel en niet vanzelfsprekend. Juist in deze tijd maken we aan den lijve mee hoe het is om niet vrij te kunnen gaan en staan waar en wanneer we willen", aldus de organisatie.

Deze maand verschijnt wel het boek 75 jaar vrijheid in 75 beelden, 1940-1945. Hierin wordt aan de hand van 75 thema's beschreven hoe de de gemeente Tweede Wereldoorlog beleefde. Ook wordt de muurschildering van Joost Zwanenburg aangebracht op de Preludeflat.

Er wordt nog nagedacht over een alternatieve vorm voor de dodenherdenking.