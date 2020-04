Alphen aan den Rijn

Minibibliotheken duiken in Alphen op vanwege sluiting scholen

Omdat bibliotheken en scholen dicht zijn in verband met de coronamaatregelen duiken er in Alphen aan den Rijn steeds meer minibibliotheken op. Een minibieb is een kastje waar je boeken in kunt plaatsen die anderen gratis kunnen lenen en ruilen.