Langs de Ziendeweg in Alphen aan den Rijn komen op drie plaatsen oversteekplaatsen voor otters. Nog deze maand wordt gestart met de werkzaamheden.

De aanleg kost de gemeente ongeveer 195.000 euro en is eind mei afgerond. De helft van het bedrag wordt gefinancierd uit een samenwerkingsverband tussen Alphen, Kaag en Brassem en Nieuwkoop. De overige 97.500 euro is een provinciale subsidie.

De otter is een bedreigde diersoort en komt oorspronkelijk uit de Nieuwkoopse polders, maar is in de nacht ook al gesignaleerd op de Ziendeweg voor de oversteek naar de Noordeinder- en Zuideinderpolder.

Volgens Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten is het goed dat de oversteekplaatsen er komen. In 2019 zouden 20 procent van de ongeveer tien aanwezige otters in de Nieuwkoopse Plassen zijn doodgereden.