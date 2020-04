De provincie Zuid-Holland is niet bereid om mee te werken aan de Noordrand en de Gnephoek als nieuwbouwlocaties voor Alphen-Stad. Dat blijkt uit een brief van de provincie Zuid-Holland aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De Noordrand en de Gnephoek zijn op dit moment een no go zone voor de provincie Zuid-Holland. In beide gevallen gaat het om woningbouw buiten de huidige stadsranden. De provincie wil in het Groene Hart nu geen nieuwe bouwlocaties toewijzen.

Wel is de provincie bereid om na het verschijnen van nieuwe woningbehoeftecijfers opnieuw om de tafel te gaan met gemeente Alphen.

Rond de jaarwisseling van 2021-2022 zullen nieuwe woningbehoeftecijfers voor de hele provincie beschikbaar komen. Als deze cijfers er zijn, is de provincie bereid om in gesprek te gaan over noodzakelijke of gewenste locaties buiten de stadsranden.

De provincie wijst erop dat dit eind januari door gedeputeerde Anne Koning met de wethouders Gerard van As en Kees van Velzen is besproken. Uit dit overleg is geen gezamenlijk standpunt gekomen, maar zijn wel vervolgafspraken gemaakt.