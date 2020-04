Alphen aan den Rijn

Verdachte situatie met vuurwapen Alphen blijkt ruzie over verkoopafspraak

Zaterdagmiddag was er in de Lekstraat in Alphen aan den Rijn een verdachte situatie met een wapen. De politie laat zondag weten dat het gaat om een ruzie over een verkoopafspraak in IJsselstein, die werd voortgezet in de Lekstraat.