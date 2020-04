Door de coronacrisis zal er op donderdag 9 april 2020 geen grootschalige herdenking plaatsvinden bij het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn waar negen jaar geleden een schietpartij plaatsvond. Hierbij kwamen zes mensen om het leven.

Het is het negen jaar geleden dat Alphenaar Tristan van der Vlis zijn dodelijke tocht maakte door winkelcentrum De Ridderhof. Op de zonnige zaterdagmiddag stapte de 24-jarige Van der Vlis het winkelcentrum binnen en schoot drie minuten lang om zich heen.

Hierbij schoot hij zes mensen dood: Ali van Doorn (91), Michael Boezaard (49), Constanze Boezaard (45), Frans Deutekom (80), Margriet ter Haar (68) en Nadim Youssef (42). Zeventien mensen raakten gewond door één of meerdere kogels. Voor de kassa's van supermarkt Albert Heijn pleegde de Alphenaar zelfmoord.

Om het Ridderhofdrama te herdenken, wordt er jaarlijks op 9 april een herdenking georganiseerd door De Bron voor de slachtoffers en nabestaanden. Eerder liet De Bron al weten twijfels te hebben over de doorgang van de herdenking. Doordat het kabinet de maatregelen heeft verlengd tot en met 28 april, is het niet toegestaan om de herdenking door te laten gaan zoals deze gebruikelijk plaatsvindt.

Geen grootschalige herdenking, wel bloemen bij monument

"Helaas kunnen we dit jaar geen mensen ontvangen tijdens de herdenking. Normaal gesproken ontvangen we mensen in De Bron, maar doordat De Bron valt onder horecagelegenheden is de ruimte gesloten. Dit is uiteraard jammer, maar gezien de huidige omstandigheden is het helaas niet anders", laat De Bron weten.

Dit betekent niet dat er helemaal geen herdenking plaats zal vinden. "Er zal dan wel geen gebruikelijk samenzijn plaatsvinden, maar er worden wel bloemen neergelegd bij het monument." Ook burgemeester Liesbeth Spies zal bloemen neerleggen bij het monument. "Zij zal namens het college aanwezig zijn", laat de gemeente weten.

Wel zal er een samenkomst zijn van nabestaanden en gedupeerden in een sporthal in Woubrugge. Hierbij zal worden toegezien op het behouden van minimaal 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen, evenals het niet vormen van grotere groepen dan drie personen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.