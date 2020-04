Omdat bibliotheken en scholen dicht zijn in verband met de coronamaatregelen duiken er in Alphen aan den Rijn steeds meer minibibliotheken op. Een minibieb is een kastje waar je boeken in kunt plaatsen die anderen gratis kunnen lenen en ruilen.

De minibieb wordt altijd op een plek neergezet die vanaf de openbare weg bereikbaar is. Op initiatief van Esther Brandhorst is er een minibieb geplaatst in de speeltuin aan de Pim Mulierstraat. Zij vroegen de minibieb aan bij de gemeente.

Samen met buurtbewoners Natasja van der Valk en Manfred Brandhorst is de minibieb egaal wit geverfd en vervolgens beschilderd met roze bloesemtakken. Deze verwijzen naar de naam van de wijk De Bloesemtuin waar de minibieb te vinden is.

"Een mogelijkheid om altijd een boek te kunnen lezen. Op de onderste plank boeken voor kinderen en op de bovenste plank boeken voor volwassenen. Je leent een boek, maar je zet er wel een boek voor terug. Zo wisselt het aanbod en blijft het aantrekkelijk", aldus de wijkbewoners.

Ook Malou plaatste een minibieb in haar voortuin, speciaal voor kinderboeken. "De bovenste plank met Engelse kinderboeken en de onderste plank met Nederlandse kinderboeken”, zo laat ze weten op Facebook. "En er wordt goed gebruik van gemaakt!"

