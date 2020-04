Zaterdagmiddag was er in de Lekstraat in Alphen aan den Rijn een verdachte situatie met een wapen. De politie laat zondag weten dat het gaat om een ruzie over een verkoopafspraak in IJsselstein, die werd voortgezet in de Lekstraat.

De politieagenten die zaterdagmiddag ter plaatse waren droegen kogelwerende vesten. De Lekstraat en nabije omgeving was enige tijd afgesloten zodat er onderzoek kon worden gedaan.

De ruzie zou begonnen in IJsselstein zijn en vervolgens zijn voortgezet in de Lekstraat in Alphen. Hierbij zou een van de personen gedreigd hebben met een vuurwapen. Eén man uit IJsselstein is zaterdag aangehouden.