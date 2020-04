De gemeente heeft een steunfonds van 2,5 miljoen euro opgericht voor non-profit organisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Ook sociaal-maatschappelijke organisaties vallen hieronder.

Organisaties die afhankelijk zijn van subsidie of ondersteuning van de gemeente en als gevolg van de coronacrisis inkomsten zien wegvallen, kunnen een beroep op dit steunfonds doen.

Non-profit organisaties lopen financiële schade op als gevolg van de coronacrisis, onder andere door het wegvallen van barinkomsten, kaartverkoop of sponsoring uit evenementen. Het gemeentebestuur wil voorkomen dat acute financiële problemen tot faillissement of beëindiging van activiteiten leiden.

Formeel neemt de gemeenteraad in april een besluit over het steunfonds. Omdat de nood bij sommige organisaties hoog is, gaat de regeling nu al in. De regeling is van tijdelijke aard, bedoeld voor de aanpak van acute problemen tot en met juni dit jaar.

Organisaties komen hier alleen voor in aanmerking als door hen maatregelen zijn genomen om de kosten te minimaliseren en zij inzicht geven in de actuele financiële boekhouding.

