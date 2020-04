Zowel wethouder Leo Maat als wethouder Gerard van As hebben aangekondigd om met de provincie Zuid-Holland opnieuw om de tafel te gaan zitten over woningbouw op industrieterrein Heijmanswetering in Alphen-Stad.

Aanleiding is de commotie bij omwonenden over de beoogde bouw van een chemische fabriek.

Afgelopen week ontstond onrust bij omwonenden van industrieterrein Heijmanswetering. Bewoners van de Ambachtenwijk en de Stromenbuurt werden verrast door het voornemen van de gemeente Alphen aan den Rijn om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een chemische recyclingfabriek op het voormalige Bos Beton terrein.

Inmiddels is duidelijk dat het plan van tafel is. Dat hebben zowel wethouders Maat (duurzaamheid) als Van As (ondernemen) gezegd tegen de initiatiefnemers van een petitie om de eventuele komst van deze fabriek tegen te houden. Ook de fractie van GroenLinks protesteerde tegen dit plan.

Coördinator van de omwonenden, Jan Teeuwen, is blij met een brief van wethouder Maat: "Het was een korte brief waarin aangegeven wordt dat het project van de baan is en de buurtbewoners zich geen zorgen meer hoeven te maken."

Verder hebben wethouders Van As en Maat ook een andere harde toezegging gedaan: "Zij hebben besloten dat de wethouders Van As, Maat en Van Velzen teruggaan naar de provincie om te bespreken het Heimanswetering bedrijventerrein toch als woonruimte in te richten", zegt Teeuwen.