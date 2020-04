Alphen aan den Rijn

Jumbo Ten Brink kiest voor eenrichtingsverkeer vanwege coronacrisis Slideshow Infographic Video

Jumbo Ten Brink Food in de Herenhof in Alphen aan den Rijn komt met een alternatieve maatregel in verband met de coronacrisis. De supermarkt kiest vanaf donderdag 2 april voor eenrichtingsverkeer in de winkel.