Sinds de noodverordening op 26 maart is ingegaan, heeft de politie in Alphen aan den Rijn voornamelijk waarschuwingen en enkele boetes uitgedeeld. Ook wordt er extra toezicht gehouden in het Heempark.

De gemeente heeft gekozen voor een persoonsgerichte aanpak: "Dit houdt in dat mensen op hun gedrag worden aangesproken. Mocht het nodig zijn, wordt er overgegaan tot het uitdelen van boetes. Ons streven is de openbare ruimte zoveel mogelijk open te houden, zodat mensen die zich aan de regels houden wel buiten kunnen verblijven", zo liet burgemeester Liesbeth Spies eerder weten.

De afgelopen week is er voornamelijk gewaarschuwd en gewezen op de geldende regels. Tot nu toe zijn er tien boetes en veertien waarschuwingen uitgedeeld. De hoogte van de boetes wordt bepaald door het Openbaar Ministerie (OM).

Op veel plekken in Alphen worden de maatregelen nageleefd: "Het straatbeeld is nu rustig en er is nu geen noodzaak om openbare ruimten af te sluiten, omdat mensen zich niet aan maatregelen houden."

Alleen het Heempark vormt een pijnpunt. "Een aantal jongeren bij het Heempark houden zich niet aan de 1,5 meter afstand. Daarom zijn daar diverse waarschuwingen uitgedeeld. Die locatie wordt extra in de gaten gehouden."