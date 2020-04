Jumbo Ten Brink Food in de Herenhof in Alphen aan den Rijn komt met een alternatieve maatregel in verband met de coronacrisis. De supermarkt kiest vanaf donderdag 2 april voor eenrichtingsverkeer in de winkel.

In de supermarkt wordt met stickers op de grond aangegeven welke paden de klanten moeten volgen voor de richting van hun winkelroute. "Zo maken we het klanten nog makkelijker om afstand van elkaar te bewaren", licht Ten Brink toe.

De coronacrisis heeft ook in de Alphense supermarkten veel teweeggebracht. "We hadden natuurlijk eerst de hamsterwoede waar we mee om moesten gaan. Normaal gesproken bereiden we ons voor op drukke periodes zoals rond Kerst. Nu werden we hier erg door verrast, dat was schakelen in het maximaliseren van artikelen in de winkel."

"Door de nieuwe maatregelen die zijn genomen, moesten we overschakelen naar een deurbeleid", vervolgt Ten Brink. "Er mogen per vierkante meter maar een beperkt aantal klanten in de winkel worden toegelaten. Dit hebben we gestructureerd door het aantal winkelwagentjes te tellen en elke klant een winkelwagentje mee te geven."

Het beleid wordt continu geëvalueerd en zo nodig aangescherpt. "We willen dat het voor klanten zo makkelijk mogelijk wordt om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Dit deden we al door het meenemen van winkelwagentjes te verplichten en nu ook door het hanteren van een vooraf bepaalde route", aldus Ten Brink.

