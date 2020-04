Alphen aan den Rijn

Arriva past dienstregeling aan, minder ritten dan normaal in Alphen

Door de maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus, heeft Arriva momenteel minder personeel om in te zetten en zijn er minder reizigers die met de bus gaan. Daarom voert Arriva aanpassingen door in de dienstregeling van de bussen, ook in Alphen aan den Rijn.