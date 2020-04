De gemeente Alphen aan den Rijn werkt tijdens de feestdagen met een aangepaste bereikbaarheid en dienstverlening. Ook zijn er enkele wijzigingen wat betreft de inzameling van afval.

Goede Vrijdag: vrijdag 10 april

Burgerzaken en Serviceplein: De balies van Burgerzaken in het gemeentehuis zijn niet geopend. Het Serviceplein is op Goede Vrijdag gesloten.

Afvalbrengstation en afvalinzameling: Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is zoals gebruikelijk geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur. Het afval wordt zoals gewoonlijk ingezameld.

Tweede Paasdag: maandag 13 april

Op Tweede Paasdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Alleen voor spoedeisende zaken kunnen inwoners bellen met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling: Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Het afval wordt op zaterdag 11 april ingezameld.

Koningsdag: maandag 27 april

Op Koningsdag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Alleen voor spoedeisende zaken kunnen inwoners bellen met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling: Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is gesloten. Het afval wordt op zaterdag 25 april ingezameld.

Dodenherdenking 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei

Burgerzaken en Serviceplein: Op maandag 4 mei is de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis op de gebruikelijke tijden geopend, de middag is alleen op afspraak. Het Serviceplein is op de gebruikelijke tijden geopend. Mochten de coronamaatregelen nog gelden, dan kunnen inwoners alleen op afspraak komen.

Dinsdag 5 mei is dit jaar een officiële landelijke feestdag. Op die dag zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. Alleen voor spoedeisende zaken kunnen inwoners bellen met 14 0172.

Afvalbrengstation en afvalinzameling: Het afvalbrengstation Ecopark De Limes is op 4 mei op de gebruikelijke tijden geopend en op 5 mei gesloten. Het afval wordt op zaterdag 2 mei opgehaald.

Dienstverlening tijdens coronacrisis

De dienstverlening van de gemeente Alphen aan den Rijn wordt ook beïnvloedt door de coronacrisis. Veel zaken kunnen geregeld worden via de website van de gemeente.

Mensen kunnen voor een afspraak gewoon naar het gemeentehuis komen. Het maken van een afspraak kan alleen telefonisch via 14 0172. Bij verkoudheidsverschijnselen of andere klachten wordt verzocht om het bezoek uit te stellen. De afvalinzameling verloopt volgens de normale planning.

