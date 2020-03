Supermarkt Jumbo Ten Brink Food, gevestigd in winkelcentrum Herenhof in Alphen aan den Rijn, is begonnen met een online initiatief om vrijwilligers te werven die boodschappen kunnen doen voor ouderen, risicogroepen en zorgmedewerkers.

De supermarkt heeft het initiatief via Facebook opgezet om kwetsbare inwoners in Alphen aan den Rijn tijdens de coronacrisis een handje te helpen.

Het is voor de Jumbo Ten Brink Food in Herenhof namelijk lastig om maatregelen te nemen in de supermarkt zelf. "We hebben simpelweg geen tijd om extra maatregelen te nemen naast het vullen van de schappen en het opletten in de winkel. Daar is het te druk voor. Daarom hebben we bedacht om een Facebook-groep op te richten", aldus eigenaar Edwin ten Brink.

In de Facebook-groep kunnen mensen een bericht posten als zij beschikbaar zijn om boodschappen te doen, of juist iemand zoeken die de boodschappen voor hem of haar kan doen. Ook mensen in vitale beroepen die geen tijd hebben om boodschappen te doen kunnen in de Facebook-groep terecht.

Er zijn inmiddels al veel mensen die aan hebben geboden om boodschappen te doen. Er wordt nu vooral gezocht naar mensen die deze hulp nodig hebben.

