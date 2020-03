Theatermakers Iselin van Duuren en Manouk Martens zoeken jongeren tussen de twaalf en twintig jaar die hen willen helpen met het maken van de podcast Vrijheid, Toen en Nu. Het gaat om een samenwerking met het Alphense theater Castellum en het is een productie in het kader van 75 jaar bevrijding.

In de podcast wordt onder meer gesproken over wat vrijheid is en hoe het voelt om in vrijheid beperkt te worden, bijvoorbeeld omdat maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus zorgen dat iedereen zoveel mogelijk moet thuisblijven.

Jongeren die hierover willen meepraten worden opgeroepen om te mailen naar adejeu@theatercastellum.nl. De podcast zal tijdens in totaal vier online samenkomsten (3 april, 10 april, 17 april en 24 april) worden opgenomen. Deelnemers hebben een telefoon of computer nodig.