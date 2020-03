De Voedselbank in Alphen aan den Rijn heeft aangegeven blij te zijn met de financiële ondersteuning die de organisatie sinds vorige week van de gemeente ontvangt.

De Voedselbank is momenteel gesloten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. De organisatie kon de gezondheid van vrijwilligers en klanten tijdens de werkzaamheden niet langer garanderen.

Sinds donderdag deelt de Voedselbank daarom tijdelijk geen pakketten meer uit. De gemeente heeft vorige week besloten om de klanten van de Voedselbank financieel te steunen. Dat houdt in dat de gemeente personen die normaal afhankelijk zijn van de Voedselbank compenseert met een bijdrage van 20 euro en gezinnen met een bijdrage van 35 euro.

'Klanten voelen zich ondersteund'

Klanten zijn blij met de oplossing. "Eigenlijk is iedereen heel positief. Ze beschouwen de Voedselbank als persoonlijke vriend en voelen zich op deze manier ondersteund", volgens voorzitter Dirk van Kampen.

"Het is heel fijn voor onze klanten dat we een alternatief hebben gevonden. Niet in elke gemeente bestaat namelijk de mogelijkheid om het op deze manier in te vullen. We zijn de gemeente daarom heel dankbaar."

De gemeente verleent de bijdrage tot 6 april. Hoe het daarna verder gaat, is nog niet bekend.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.