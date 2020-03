Door de maatregelen die zijn genomen in verband met het coronavirus, heeft Arriva momenteel minder personeel om in te zetten en zijn er minder reizigers die met de bus gaan. Daarom voert Arriva aanpassingen door in de dienstregeling van de bussen, ook in Alphen aan den Rijn.

Vanaf zaterdag 28 maart zijn de frequenties op veel lijnen daarom lager dan normaal. "Als dit leidt tot te veel reizigers op een lijn, worden de ritten uitgebreid. Dit gebeurt op basis van meldingen van chauffeurs en reizigers."

In veel gevallen zal de eerste rit later vertrekken dan normaal en de laatste ritten zullen veelal vroeger vertrekken. Dit geldt zowel in het weekend als op werkdagen.

De sneldienst tussen Nieuwveen en Alphen aan den Rijn (lijn 247) zal doordeweeks voorlopig niet rijden. Reizigers kunnen gebruik maken van lijn 147.

Eerder nam Arriva al maatregelen om het contact met de buschauffeurs te beperken: voorlopig moeten reizigers via de achterdeur in- en uitstappen én daar in en uit te checken.