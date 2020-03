Het fietspad langs de Sportlaan in Alphen verkeert in slechte staat, wat veroorzaakt wordt door de boomwortels van de bomen die langs het fietspad staan. Het college van burgemeester en wethouders wil investeren in een pilotproject met een nieuw type verharding.

Door de oneffenheden in het asfalt kunnen gebruikers niet comfortabel over het fietspad rijden. De afgelopen jaren is de verharding verschillende keren vervangen, maar keer op keer blijven de oneffenheden terugkeren.

Het project zal uitgevoerd worden door Easypath Nederland B.V. Het bedrijf biedt een gepatenteerd product dat de betonelementen met elkaar verbindt waardoor er geen hoogteverschil tussen de platen ontstaat. Door het asfalt te vervangen met beton, moeten oneffenheden in het fietspad in te toekomst voorkomen worden.

Als er akkoord wordt gegeven op het besluit, zal er zo snel mogelijk met de werkzaamheden worden gestart. Het streven is om het fietspad op te leveren voor het begin van het sportseizoen.