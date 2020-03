Een man uit Alphen aan den Rijn is zondagavond mishandeld bij zijn woning op de Gouwsluisseweg, zo meldt de politie dinsdag via Facebook. De verdachte is gevlucht.

Het slachtoffer werd rond 23.00 uur aangesproken door een hem onbekende man. "Heel onverwachts viel de man de Alphenaar aan en wilde hij hem zijn woning in duwen. Er ontstond een worsteling waarbij de Alphenaar de dader uit zijn woning heeft kunnen werken", laat de politie weten.

Vermoedelijk is de dader in de richting van de Prins Hendrikstraat gevlucht. De dader is volgens de politie een "jonge, gezette, lichtgetinte man" van ongeveer twintig jaar. Hij droeg een zwarte joggingbroek, een zwarte donsjas en een blauwe muts.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie.