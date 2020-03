Mensen hebben massaal beschermingsmiddelen aan het Alrijne Ziekenhuis gedoneerd nadat het ziekenhuis donderdag 19 maart een oproep hiervoor deed. Vanwege de vele donaties vraagt het ziekenhuis om eerst te mailen als mensen spullen willen doneren.

"Het is geweldig om te zien hoeveel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep. Daar zijn we heel erg dankbaar voor", laat een woordvoerder weten.

Maar om alles in betere banen te geleiden, komt het ziekenhuis met een verzoek. "We zouden het fijn vinden als er eerst een mail wordt gestuurd over de donatie van beschermingsmiddelen. Dan bekijken wij eerst of we het kunnen gebruiken en laten we daarna weten hoe je het in kunt leveren."

Het gaat om de volgende beschermingsmiddelen: FFP1 adembeschermingsmasker, FFP2 adembeschermingsmaskers, chirurgische mondneusmaskers IIR, spatbrillen of eventueel vuurwerkbrillen.

Het Alrijne Ziekenhuis benadrukt dat de beschermingsmiddelen alleen ontvangen kunnen worden op een speciale ontvangstplek op locatie Alrijne Leiden.

