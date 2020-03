Het initiatief Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn heeft een cheque van 10.000 euro ontvangen. Het ING Nederland fonds riep de stichting uit tot één van de regionale winnaars.

Met de landelijke actie Help Nederland vooruit steunt ING lokale maatschappelijke projecten die mensen vooruithelpen. Alle deelnemers hebben samen meer dan 70.000 stemmen verworven.

Omdat het fonds vijf jaar bestaat, heeft ING het bedrag verdubbeld voor de vijf stichtingen die landelijk de meeste stemmen hadden gekregen. Het ging om stichtingen in de regio's de Achterhoek, Nieuwegein, Zeist, Hellevoetsluis-Spijkenisse en het Groene Hart, waar Fietsmaatjes onder valt.

"Toch een ontzettend groot lichtpunt in deze tijd, omdat we verder helemaal stilliggen vanwege het coronavirus", zegt Diana Boerefijn, coördinator pr en communicatie van Fietsmaatjes.

"We kunnen nu voorzichtig denken aan een extra fiets, maar ook het onderhoud, marketing of een nieuwe standplaats voor de fiets kan hiermee bekostigd worden."

Vanwege het coronavirus verliep de overhandiging iets anders dan normaal. Normaal gesproken worden de winnaars uitgenodigd op het kantoor, maar nu werd de cheque per fietskoerier bezorgd bij de penningmeester van Fietsmaatjes.

Ook Stichting Alphense Kinderboerderijen is in de prijzen gevallen. Die heeft een bijdrage van 1.000 euro gekregen. "Dit kunnen wij goed gebruiken als startbedrag voor het opknappen van de educatieruimte in het Zegerslootgebied." In verband met de coronacrisis zijn de Alphense kinderboerderijen voorlopig gesloten.