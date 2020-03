Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, is het belangrijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De politie ziet op straat grote groepen jeugd bij elkaar staan en waarschuwt dat ook zij afstand moeten houden.

Op verschillende plekken in Alphen komen jongeren in grotere groepen dan normaal samen. "Ook in Alphen aan den Rijn treffen we erg grote groepen jeugd aan op pleinen en in parken. Groter dan normaal. Ergens erg begrijpelijk. Maar dit brengt natuurlijk risico's met zich mee. Ouders, praat met je kinderen over dit onderwerp", laat de politie weten.

Eén van de plekken waar grote groepen jongeren samenkomen, is het Europapark in Kerk en Zanen. De wijkagenten van Alphen West waarschuwen jongeren voor het gevaar hiervan. "Tegen alle adviezen in was het ook vandaag weer erg druk met jeugd in het Europapark. Het is ook een ontzettend lastige situatie, maar wel een serieuze."

De wijkagenten adviseren daarom ook: "Ouders, bespreek dit alstublieft met uw kinderen! Als men zich er niet aan houdt, wat staat ons dan te wachten en welke maatregelen zijn nodig?" De politie doet een oproep aan jongeren: "Volg de adviezen. Vermijd onnodig fysiek contact. Ga niet onnodig naar buiten. Blijf op 1,5 meter afstand. Denk aan je (kwetsbare) medemens."