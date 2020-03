Een speciaal boodschappenuur voor ouderen, plexiglas voor de kassa's en verzoeken om zoveel mogelijk alleen boodschappen te doen. Dit zijn maatregelen die supermarkten in Alphen nemen tijdens de coronacrisis.

De Jumbo in Nieuwkoop kwam deze week met het idee om een speciaal boodschappenuur in stellen voor ouderen in de ochtend, zodat zij ook gewoon hun boodschappen kunnen blijven doen. Supermarkten verspreid door Nederland nemen dit initiatief over, waaronder ook de Albert Heijn. Op Facebook laten zij weten: "Vanaf aanstaande maandag zullen wij onze deuren op maandag tot en met vrijdag een uurtje eerder openen (07:00 tot 08:00 uur), speciaal voor ouderen."

Ook Hoogvliet neemt maatregelen en verzoekt klanten om zoveel mogelijk alleen de boodschappen te halen. "We kunnen ons voorstellen dat boodschappen doen nu als een uitje voelt. Maar in verband met iedereen z’n gezondheid, willen wij jullie vragen om bezoek tot onze supermarkt zoveel mogelijk alleen te doen. Dat zorgt voor rust en veiligheid."

Veel caissières zitten daarnaast sinds een paar dagen achter plexiglas. Bij het afrekenen aan de kassa is 1,5 meter afstand tussen caissière en klant niet mogelijk. Meerdere kassa's in de supermarkt hebben daarom schermen van plexiglas bij de kassa gekregen ter bescherming. Dit om het fysieke contact tussen caissières en klanten te beperken. Op deze manier wordt er een veiligere werkomgeving gecreëerd voor caissières.