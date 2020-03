In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft er een ramkraak plaatsgevonden bij een juwelier aan de Van Mandeloorstraat in Alphen aan den Rijn. De schade in de winkel is groot.

Rond 1.30 uur hoorden getuigen een harde klap en zagen later een auto wegrijden. Direct werden de hulpdiensten ingeschakeld.

De politie zag op de N207 nabij de N11 een "verdachte" auto rijden en besloot die te laten stoppen. Veel politie-eenheden waren ter plaatse en hebben de drie inzittenden gecontroleerd. Uiteindelijk bleken zij niets te maken te hebben met de ramkraak, en mochten daarom hun reis weer vervolgen.

Bij de juwelier in het centrum hebben agenten de omgeving afgesloten zodat de recherche ter plekke onderzoek kon doen. Ook heeft een speurhond de winkel nog doorzocht, maar zonder resultaat. Of er iets uit de winkel is meegenomen, is niet bekend.

De politie is nog op zoek naar de daders. Getuigen van de ramkraak worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.