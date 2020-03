KWF Kankerbestrijding heeft samen met de organisatie van de SamenLoop voor Hoop Alphen aan den Rijn besloten om het 24 uurswandelevenement op 16 en 17 mei af te gelasten.

Het coronavirus, de onzekerheid en de maatregelen die worden genomen vormen een te groot risico voor deelnemers, vrijwilligers en vooral voor eregasten, mensen die ooit de diagnose kanker hebben gekregen en daardoor een lagere weerstand hebben.

"Een ontzettend teleurstellend bericht voor iedereen, zowel deelnemers, teams, de eregasten, sponsoren, alle vrijwilligers en onze commissieleden", aldus Caroline Blom, voorzitter van SamenLoop voor Hoop Alphen aan den Rijn.

"Iedereen heeft de afgelopen maanden heel hard gewerkt om van de SamenLoop voor Hoop een succes te maken. Het nemen van dit besluit doen we dan ook met veel moeite en pijn in ons hart."

Blom vervolgt: "Namens alle commissieleden willen we iedereen die de afgelopen maanden betrokken is geweest bij of zich heeft ingezet voor de SamenLoop voor Hoop hartelijk bedanken. We kunnen ons voorstellen dat er bij de teamcaptains en deelnemers veel vragen zijn. Zodra we meer informatie hebben ontvangen vanuit KWF Kankerbestrijding informeren we alle teamcaptains en deelnemers over de reeds opgehaalde sponsorgelden en een nieuwe datum."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.