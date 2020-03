Een tankstation op de Burgemeester Bruins Slotsingel in Alphen aan den Rijn is vrijdag vroeg in de ochtend overvallen. De politie is nog op zoek naar de verdachte.

De overval vond rond 5.45 uur plaats. Het tankstation en het fietspad tot aan de Meteoorlaan werden tijdelijk afgezet zodat de recherche sporenonderzoek kon doen.

De vermoedelijke dader is een man van tussen de 25 en 30 jaar. Hij is tussen de 1,70 en 1,75 meter lang, was in het zwart gekleed en droeg een zwarte muts en een sjaal.

De politie is op zoek naar getuigen.