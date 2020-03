Vrijwilligers van het Instituut voor Natuureducatie (IVN) hebben maandag en dinsdag toch het Tiny Forest in het Alphense Zegerplasgebied geplant, zo meldt de gemeente donderdag. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Tiny Forest met behulp van kinderen tijdens de viering van de Nationale Boomfeestdag geplant zou worden, maar dat ging niet door vanwege de coronacrisis.

Door het coronavirus ging de boomfeestdag niet door. De scholen en de BSO's zijn dicht, met als gevolg dat er geen kinderen waren om de negenhonderd boompjes en struiken voor het Tiny Forest te planten.

Daarom is het Tiny Forest in het Zegerslootgebied op maandag 16 en dinsdag 17 maart door negen vrijwilligers van het IVN Alphen aan den Rijn geplant.

"Tijdens het planten werden wij regelmatig door de vele wandelaars in het Zegerplasgebied aangesproken. Verbaasd werd er geïnformeerd wat we aan het doen waren en wat dit gebied moest worden. Een mooi moment om met deze mensen op gepaste afstand in contact te komen en toe te lichten wat een Tiny Forest is", vertelt Gerda van IVN.

Op een later moment krijgen de kinderen van de BSO De PaddenPoel, de Fladderaars en de Vlinders toch nog een boomplant feestje. "De kinderen mogen dan alsnog hun eigen boom uitkiezen. Ook hebben wij een aantal struiken in een pot gezet, die op een later moment door de kinderen in het Tiny Forest geplant worden."

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het Tiny Forest in het Zegerslootgebied is het derde Tiny Forest binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Junis BSO de PaddenPoel en de IVN jeugdgroepen de Vlinders en de Fladderaars hebben het Tiny Forest geadopteerd.