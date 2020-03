Het Alrijne Ziekenhuis, met vestigingen in Leiderdorp, Leiden en Alphen aan den Rijn, heeft het eerste triagecentrum van de regio ingericht. Deze post is bedoeld voor mensen die vermoedelijk het coronavirus hebben of klachten hebben die doen denken aan het coronavirus.

Sinds dinsdag is de huisartsenpost in Leiderdorp alleen nog bestemd voor patiënten die vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus. Het triagecentrum is ingericht in de huisartsenpost achter het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. De huisarts bepaalt of een patiënt naar het triagecentrum moet.

Het triagecentrum is ingericht om de verspreiding van het COVID-19-virus zoveel mogelijk in te dammen. Daarnaast worden de beschermende middelen steeds schaarser in de zorg. Deze zullen op een efficiëntere wijze moeten worden ingezet. Door coronapatiënten op één plek te onderzoeken kan dit beter worden georganiseerd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.