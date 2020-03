Door de maatregelen in verband met het coronavirus is het rustig op straat, zo ook bij de winkels in het Alphense centrum. Daarom hebben veel winkels besloten hun openingstijden tijdelijk aan te passen.

In verband met het coronavirus zijn onder meer scholen en horecagelegenheden gesloten. Vooral bij het Thorbeckeplein is het erg rustig, waar veel restaurants gevestigd zijn.



Op straat zijn weinig mensen en ook in het centrum van Alphen is minder winkelend publiek. Het teruglopende aantal bezoekers in winkelcentra is niet alleen in Alphen maar ook landelijk te zien.

Om deze reden hebben veel winkels in Alphen hun openingstijden aangepast. Zij openen later op de dag en sluiten eerder. Ook op vrijdagavond sluiten veel winkels, de avond waarop het normaal gesproken koopavond is in Alphen. Winkeliers hopen dat de bezoekers blijven komen op de woensdag- en zaterdagmarkten.

