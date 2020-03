De politie is gestart met een onderzoek naar schoten die in de nacht van zondag op maandag zouden zijn gelost in de De Langestraat in Alphen aan den Rijn.

De politie ontving meerdere meldingen over schoten in de buurt van de De Langestraat. Er zou met een luchtbuks geschoten zijn.

Toen de eenheden ter plaatse waren, konden zij geen verdachten aanhouden. Wel werd vernieling ontdekt. Waarschijnlijk was de vernieling het gevolg van de schoten.

De laatste tijd ontvangt de politie vaker meldingen over schoten in de De Langestraat. Vorige week en in de week daarvoor werden ook al schoten gehoord.