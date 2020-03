De Alphense burgemeester Liesbeth Spies heeft zondagavond gereageerd op de landelijke maatregelen rondom het coronavirus. Ze roept mensen op naar elkaar om te kijken.

Het kabinet heeft zondagmiddag bekendgemaakt dat de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kinderopvangcentra, eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs sluiten tot en met maandag 6 april om verdere verspreiding van het COVID-19-virus zoveel mogelijk te voorkomen.

"We maken met elkaar een bijzondere periode door die impact heeft op het leven van iedereen. Het is goed om naar elkaar om te kijken. Misschien hebben ouderen of kwetsbare buren hulp nodig", aldus Spies. "Ik zie gelukkig dat veel van onze inwoners die verantwoordelijkheid voor elkaar serieus nemen en daar op een goede manier mee omgaan.

"Hoe ingrijpend alle maatregelen ook zijn, ik doe een dringend beroep op iedereen om zich hieraan te houden. Tegelijkertijd blijft er ook veel wel mogelijk. Zolang u geen verkoudheidsklachten, zoals hoesten, niezen of koorts heeft, kunt u die dingen blijven doen die passen binnen de richtlijnen. Als we ons allemaal houden aan de adviezen van het RIVM en de GGD is het effect het grootst", zei de burgemeester.

Spies verwijst mensen die vragen hebben naar de RIVM, GGD en de website van de gemeente.

