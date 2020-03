Vanwege de noodverordening om het coronavirus bieden de Oudshoornse Kerk en de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn op zondagochtend online kerkdiensten aan.

"Wij hebben besloten om de kerkdiensten wel online door te laten gaan", zegt Arian Stijf van de Oudshoornse Kerk. "Hierbij zijn onze predikant, organist en leden van de kerkenraad op zondagochtend in de kerk aanwezig voor een aangepaste dienst. Zo kunnen we toch de mensen bereiken en, zeker in deze tijden, een hart onder de riem steken."

Ook de Maranathakerk zendt de diensten online uit: "De komende weken zal ook de Maranathakerk dicht blijven. Gelukkig voor ons hebben wij kerk-tv. In klein comité zal er een zondagsviering zijn die voor iedereen is te volgen."

De dienst die de Maranathakerk uitzendt is een gezamenlijke kerkdienst. "Vanuit de Maranathakerk wordt een gezamenlijke dienst uitgezonden via draadomroep en kerk-tv. Bij deze diensten is geen gemeente aanwezig: alleen de predikant, enkele ambtsdragers en enkele musici."

De diensten van veel kerken in Alphen aan den Rijn kunnen mensen streamen via de website van Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland.