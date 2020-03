Alphen aan den Rijn

Ruim veertig woningen in Kerk en Zanen halverwege 2022 opgeleverd

43 vrijesectorwoningen aan de Zuiderkeerkring in Kerk en Zanen worden halverwege 2022 opgeleverd. Wethouder Gerard van As meldt dat de wijk Kerk en Zanen nu definitief vol is, behalve in de buurt van het station, waar de kantoorfunctie wordt gewijzigd naar woningbouw.