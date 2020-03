Alphen aan den Rijn

De politie heeft een schadefonds opgericht om alle schadeclaims van betrokkenen bij de schietpartij in Alphen aan den Rijn af te handelen. Ruim honderd mensen of ondernemingen hebben een claim ingediend bij de politie, die in september vorig jaar door de Hoge Raad aansprakelijk en schadeplichtig werd gesteld voor de schade die schutter Tristan van der Vlis in 2011 in winkelcentrum De Ridderhof aanrichtte.