In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er mogelijk schoten gelost in de De Langestraat in Alphen aan den Rijn. De politie doet onderzoek.

Rond 1.00 uur ontving de politie de melding dat een buurtbewoner schoten had gehoord, waarna direct meerdere eenheden ter plaatse kwamen.

De politie trof op twee voertuigen schade aan, die mogelijk door kogels veroorzaakt was.

Afgelopen week ontving de politie ook al een melding dat er mogelijk geschoten was in de De Langestraat. Er is inmiddels een onderzoek gestart.