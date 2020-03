De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn (PI Alphen aan den Rijn) krijgt een nieuwe afdeling. In het voorjaar van 2020 start de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) op vijf locaties met de pilot Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA).

Op zo'n BBA worden gedetineerden geplaatst die in aanmerking komen voor re-integratieverlof voor het verrichten van arbeid buiten de inrichting.

In 2021 wordt de Wet straffen en beschermen van kracht. Die wet scherpt de detentiefasering aan en beperkt de maximale duur van de voorwaardelijke invrijheidstelling tot twee jaar. Eén van de maatregelen uit deze wet is het inrichten van BBA's.

Het doel van de BBA is om gedetineerden via werk succesvol en veilig te laten re-integreren in de samenleving met als ambitie een betaalde baan na hun detentie. "Dat vraagt om maatwerk voor elke gedetineerde. Samen kijken we welk werk het beste past en welke activiteiten nodig zijn om goed te re-integreren", laat een DJI-woordvoerder weten.

Tijdens de pilot, die in maart is gestart, wordt hiermee op vijf locaties geoefend om ervaring op te doen. Momenteel zijn er in PI Alphen aan den Rijn nog geen gedetineerden die buiten de inrichting aan het werk zijn.

Om op de BBA te komen, moeten gedetineerden voldoen aan bepaalde criteria. Zij moeten bijvoorbeeld in het zogenoemde plusprogramma zitten voor gedetineerden die zich actief inzetten voor hun re-integratie en actief deelnemen aan de arbeid in de PI. Ook wordt gekeken naar hun gedrag, of er risico's zijn bij het verlaten van de PI en de belangen van slachtoffers.