In de nacht van 4 en 5 maart is de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn afgesloten voor autoverkeer. Vannacht gaat de brug tijdelijk dicht om werkzaamheden te verrichten aan de oplegpunten van de brug.

Om geluidsoverlast van de brug te verminderen worden de stalen oplegpunten vervangen door rubberen oplegpunten. Dit is een tijdelijke maatregel tot de komst van de nieuwe brug. De werkzaamheden duren van 21:00 tot 06:00 uur. De nacht van 5 op 6 maart wordt als reserve gebruikt.

Voor het autoverkeer zijn er twee omleidingsroutes. De eerste route is via het centrum van Alphen en de tweede route is via de N11. Voetgangers en fietsers kunnen onder begeleiding over de brug.