43 vrije sector woningen aan de Zuiderkeerkring in Kerk en Zanen worden halverwege 2022 opgeleverd. Wethouder Gerard van As meldt dat de wijk Kerk en Zanen nu definitief vol is, behalve nabij het station waar de kantoorfunctie wordt gewijzigd naar woningbouw.

In het najaar kan worden begonnen met bouwen. Oorspronkelijk was het plan om op de locatie van Zuidervaart woningen in het middensegment te laten bouwen door Woonforte. De woningcorporatie geeft echter de voorkeur aan het bouwen van dertig tot vijftig extra sociale huurwoningen bij het station van Alphen aan den Rijn.

De vrije sector woningen zijn de laatste die in het deelgebied worden gebouwd. De sociale huurwoningen en de overige typen woningen zijn inmiddels klaar en opgeleverd. Met de vrije sector woningen is het gebied een gevarieerde woonomgeving.

Op de toekomstige bouwlocatie wonen op dit moment inwoners van verpleeghuis Zuidervaart in tijdelijke woonruimten. Zij verhuizen in het najaar naar de nieuwbouw van Rijnzate.